Strage del Mottarone, quattro giorni prima della tragedia la funivia aveva depositato un bilancio in rosso

Ferrovie del Mottarone è gestita da un unico amministratore: Luigi Nerini. Nel 2020 ha dovuto sospendere il servizio per 108 giorni

Da 1,8 milioni di euro di fatturato nel 2019 a 866 mila euro nel 2020. Sono questi i dati del bilancio della Ferrovie del Mottarone, l’azienda che gestisce l’impianto su cui il 22 maggio si è verificata la strage che ha causato la morte di 14 persone. Il 28 aprile il bilancio è stato approvato dall’amministratore Luigi Nerini, unico proprietario dell’azienda, e il 19 maggio è stato depositato. Il Corriere della Sera ha pubblicato tutti i conti dell’azienda dal 2017. Secondo questi dati la situazione finanziaria era più che positiva: 232 mila euro di utile nel 2017, 350 mila nel 2018, 439 mila nel 2019. Nel 2020 invece il rosso è stato di 82 mila euro.

Negli ultimi due anni lo stipendio di Nerini è rimasto invariato: 96 mila euro. Il calo del fatturato è dovuto, come si può immaginare, ai giorni di chiusura durante la pandemia. A scriverlo è lo stesso Nerini: «Nella stagione 2020 a causa della pandemia la Funivia è stata chiusa dall’8 marzo al 29 maggio e in dicembre è stata attiva solo dal 19 al 23. I giorni di chiusura della stagione 2020 in cui abbiamo dovuto sospendere il servizio sono stati 108».

Foto di copertina: ANSA/TINO ROMANO | Luigi Nerini esce dal carcere dopo la decisione della procura di Verbania, 30 maggio 2021

Leggi anche: