La bufala del Ceo di Pfizer che non si vuole vaccinare perché non si fida del suo vaccino

Ci segnalano la diffusione di un meme riguardante delle presunte dichiarazioni del Ceo di Pfizer, Albert Bourla, riguardo alla sua fantomatica mancanza di fiducia nel farsi vaccinare contro la Covid-19 persino con il suo stesso prodotto. La fonte? Un articolo di Sputniknews, ma a fare disinformazione è l’ideatore del meme.

La fonte della vicenda è un articolo di SputnikNews dove nell’url leggiamo letteralmente il titolo dello stesso: «Il Ceo di Pfizer rifiuta di vaccinarsi per primo e spiega il perché». Un pezzo del 17 dicembre 2020, neanche recente, dove il Ceo di Pfizer non sostiene affatto di non volersi vaccinare ma che attenderà come tutti il suo turno.

Veniamo al testo del meme:

Il meme prosegue con una citazione di Bourla, riportata da SputnikeNews:

Leggiamo, però, il resto dell’articolo di SputnikNews del 17 dicembre 2020:

Alla fine, Bourla si è vaccinato oppure no? Questa sembra essere la domanda posta dalla pagina Facebook Non sono una fottutissima pecora nel post del 28 maggio 2021: «Ancora niente, eh?».

Ecco la foto, pubblicata in un tweet del 10 marzo 2021, dove il Ceo di Pfizer Albert Bourla riceve la seconda dose del vaccino di sua produzione:

Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine. There’s nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus.