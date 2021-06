Vaccini, gli Stati Uniti sono pronti a donare 500 milioni di dosi Pfizer a 100 Paesi nel mondo

Aumenta lo sforzo statunitense per dare impulso alla campagna vaccinale mondiale contro il Coronavirus. L’amministrazione di Joe Biden è pronta ad annunciare l’acquisto di 500 milioni di dosi del vaccino Pfizer da destinare a donazioni per altri Paesi. Lo scrive il Washington Post: tre persone a conoscenza del piano ne avrebbero rivelato i contenuti, in anonimato, alla testata americana. L’indiscrezione è confermata dal New York Times, secondo cui le dosi saranno distribuite a 100 Paesi nell’arco di due anni. L’iniziativa dovrebbe essere resa pubblica dal presidente statunitense durante il G7 che si terrà in Cornovaglia, nel Regno Unito, tra l’11 e il 13 giugno. Il piano risponde alla richiesta, da parte dell’opinione pubblica, di maggiore partecipazione nella fornitura di dosi da parte degli Stati Uniti e degli altri Paesi più avanti nelle campagne vaccinali. La scorsa settimana, la Casa Bianca aveva pubblicato i dettagli su come allocare 25 milioni di dosi verso Paesi terzi, di cui 19 milioni da condividere con il programma dell’Onu Covax. Gli altri 6 milioni di dosi andrebbero direttamente ai Paesi in situazioni di particolare emergenza sanitaria, inclusa l’India. La Casa Bianca non ha voluto commentare l’indiscrezione del Washington Post.

