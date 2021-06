Aborto, virale il discorso di una neodiplomata contro la legge del Texas: «Disumano che ci sia tolta l’autonomia sul nostro corpo» – Il video

«Una legge approvata senza considerare l’origine della gravidanza, se questa sia avvenuta in seguito a uno stupro o a un incesto. Non possiamo stare in silenzio»

Si chiama Paxton Smith ed è la neodiplomata della Lake Highlands High School di Dallas, Texas, che ha pronunciato un discorso appassionato contro la legge anti-aborto approvata nello Stato e firmata dal governatore Greg Abbott. L’occasione per accendere le coscienze è stata la consegna dei diplomi, «un momento importante che non sprecherò parlando di orgoglio e pace», come sottolineato dalla giovane dal palco. «È stata approvata una legge che impedisce dal prossimo settembre di abortire a partire dalla sesta settimana», continua la studentessa diplomata in Media studies. «Tutte le donne sanno che spesso ci si accorge di essere incinte a partire da questo periodo», ha proseguito la giovane. «Il fatto che questa legge sia stata approvata da estranei, senza considerare l’origine della gravidanza, e se questa sia avvenuta in seguito a uno stupro o a un incesto, non può farci rimanere in silenzio», ha concluso Paxton prima di ricevere l’ovazione della platea, «sono terrorizzata dal fatto che se un giorno subirò una violenza o il mio contraccettivo non funzionerà, vedrò i miei sogni svanire: questa battaglia è sul mio corpo e su quello vostro, delle vostre madri, delle vostre sorelle e delle vostre figlie».

Video: YouTube/@TimRoger

