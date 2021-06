Accordo raggiunto tra M5s e Rousseau. Conte: «Abbiamo i dati degli iscritti. Comincia il nostro secondo tempo»

Dopo la chiusura della piattaforma Rousseau con la sospensione delle attività, Giuseppe Conte, capo politico del Movimento 5 Stelle, ha annunciato che è stato chiuso l’accordo per avere l’elenco degli iscritti: «Il tempo dell’attesa e dei rinvii è finito, il Movimento 5 Stelle entra, forte delle sue radici, in una nuova storia. Giugno segna l’inizio del nostro ‘secondo tempo’: siamo finalmente in possesso dei dati degli iscritti ed è stato raggiunto l’accordo con l’associazione Rousseau».

Intanto la piattaforma utilizzata dal Movimento 5 stelle, da oggi pomeriggio, è sospesa. «Si comunica agli utenti che, per ragioni di carattere tecnico, sono temporaneamente sospese le funzioni operative della Piattaforma Rousseau, seguirà nuova comunicazione non appena le funzionalità saranno ripristinate», si legge sul sito.

Leggi anche: