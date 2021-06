Rousseau chiude, la piattaforma dei Cinque Stelle sospende «temporaneamente» le attività

Addio a Rousseau, almeno temporaneamente. La piattaforma utilizzata dal Movimento 5 stelle, da oggi pomeriggio, è sospesa. «Si comunica agli utenti che, per ragioni di carattere tecnico, sono temporaneamente sospese le funzioni operative della Piattaforma Rousseau, seguirà nuova comunicazione non appena le funzionalità saranno ripristinate», si legge sul sito. Intanto Movimento 5 stelle e associazione Rousseau starebbero per firmare un accordo per la consegna dei dati degli iscritti al Movimento su cui si è aperto un scontro dallo scorso aprile. Dopo la scadenza imposta dal Garante della privacy per il passaggio degli elenchi all’associazione vicina a Davide Casaleggio, i vertici pentastellati hanno annunciato che «in queste ore si sta lavorando per la riconsegna dei dati come ingiunto dal Garante per la protezione dei dati personali». Nella nota, i dirigenti grillini promettono di aggiornare i parlamentari il «prima possibile». Nel frattempo però viene chiesto il silenzio totale sulla vicenda evitando «interviste, commenti, post e dichiarazione sul tema nei prossimi giorni».

