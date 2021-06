Lei lo lascia e lui organizza spedizione punitiva contro il padre e il fratello dell’ex fidanzata: 11 arresti a Crotone – Il video

Voleva punire il padre e il fratello della sua ex fidanzata un ragazzo di Crotone arrestato assieme ad altre dieci persone per aver organizzato una vera e propria spedizione punitiva. Armati di bastoni e cinte, lo scorso 19 maggio a Cutro nel Crotonese è cominciato il pestaggio contro i due che, secondo l’organizzatore della spedizione, avrebbero avuto qualche responsabilità nella rottura con la ragazza. Mesi prima suo fratello era stato minacciato e intimidito dall’organizzatore del pestaggio a proposito della fine della relazione. Solo oggi 8 giugno sono scattati gli arresti dopo 20 giorni di indagini portate avanti dalla pm Ines Bellese ed eseguite dai carabinieri di Crotone. A fatica gli inquirenti hanno trovato testimoni disposti a parlare, nonostante diverse persone fossero presenti per strada nel momento del pestaggio. Gli 11 devono rispondere a vario titolo di atti persecutori, lezioni personali aggravante, violenza privata e calunnia.

Video: Arma dei Carabinieri

