Roland Garros, Novak Djokovic sconfigge Rafael Nadal e va alla sua quinta finale: sfiderà Stefanos Tsitsipas

Sensazionale match tra le due maggiori teste di serie del torneo. Novak Djokovic ha battuto in semifinale Rafael Nadal in quattro set, 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 in quella che era già considerata dai più come una sorta di finale anticipata tra due giganti del tennis. Il serbo Nole, numero 1 della classifica ATP, a questo punto è per la quinta volta finalista del Roland Garros di Parigi. Per la finale del torneo francese su terra rossa si è già qualificato Stefanos Tsitsipas, che a sua volta ha superato il tedesco Alexander Zverev in cinque set, in quella che invece è stata identificata come una semifinale tra nuove leve. Tsitsipas disputerà così la sua prima finale in un grande slam. Il match decisivo è previsto per domani alle 15.

