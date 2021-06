Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: oltre 1.200 persone nell’hotspot dell’isola. Al via i trasferimenti in altri centri

Sono 1.215 le persone ospitate nell’hotspot di Lampedusa dopo i 14 sbarchi che si sono registrati sull’isola siciliana in meno di 12 ore, due dei quali questa mattina. La crisi umanitaria sull’isola ha portato a un sovraffollamento della struttura d’accoglienza e sono iniziate le procedure di trasferimento in altri centri regionali, incluso quello di Palermo. In giornata, su disposizione della Prefettura, partiranno col traghetto altre 110 persone per il trasferimento a Crotone. Prima del flusso di nuovi arrivi, infatti, la struttura dell’isola ospitava 137 persone. Già nel corso della notte la Guardia costiera aveva intercettato una imbarcazione con a bordo 22 subshariani. Un altro sbarco è stato registrato a molo Favarolo poche ore dopo. E Medici senza frontierNella serata di ieri, intanto, 57 migranti sono stati trasferiti a Porto Empedocle, nell’agrigentino: tra loro ci sono anche minori non accompagnati e donne incinte.

