Sul G7 delle promesse green arriva la bacchettata di Greta Thunberg: «Parlate di clima mentre vi divertite tra barbecue e jet acrobatici»

La giovane attivista per l’ambiente svedese ha pubblicato un post sui suoi profili social per sottolineare le contraddizioni dei leader mondiali in fatto di emissioni

Una foto che riprende i leader mondiali impegnati nel G7 di Carbis Bay in Cornovaglia mentre guardano estasiati le acrobazie dei jet nel cielo. Greta Thunberg non è rimasta in silenzio nemmeno questa volta davanti alle contraddizioni della politica internazionale nei confronti del disastro ambientale. «La crisi climatica è in rapida escalation», ha scritto in un post sul suo profilo social. «Eppure i leader del G7 sembrano davvero divertirsi nel resort a presentare i loro vuoti impegni sul clima e a ripetere vecchie promesse non mantenute: ovviamente – provoca la giovane attivista svedese – questo richiede una celebrazione con tanto di bistecche e aragoste sul barbecue, mentre jet aerei eseguono acrobazie nel cielo sopra il resort G7!».

