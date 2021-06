Inarrestabile. Khaby Lame supera anche Chiara Ferragni su Instagram: 24 milioni di follower

È l’uomo più seguito su TikTok. Il terzo account con più follower dopo le regine della piattaforma Charlie D’Amelio e Addison Rae. E ora è anche l’account Instagram italiano più seguito al mondo, con 24 milioni di follower, appena sopra a quella che è considerata una delle pionere della piattaforma: sua altezza socialità Chiara Ferragni. Khaby Lame ha segnato un nuovo record. I numeri raggiunti dal ragazzo di Chivasso hanno messo in discussione ogni modello di viralità. Khaby è cresciuto così tanto in una manciata di mesi. La sua corsa all’Olimpo dei social ormai è osservata da tutto il mondo dotato di Internet. I suoi fan arrivano anche dagli Stati Uniti e dal Sudamerica. E non potrebbe essere altrimenti, visto che se anche tutte le persone censite in Italia avessero un account TikTok e lo seguissero, non si arriverebbe comunque ai suoi 74 milioni di follower. E la curva di crescita non accenna a flettersi.

L’italiano «tecnicamente non italiano» più seguito sui social

Tutto è cominciato il 5 aprile. In questa giornata l’algoritmo di TikTok ha cominciato a mandare in tendenza alcuni dei suoi video. Una delle sezioni più utilizzate della piattaforma è quella intitolata Per Te. Mentre l’utente fa swipe up davanti allo schermo, l’algoritmo seleziona una serie di video che potrebbero incrociare i suoi gusti. Chiunque abbia provato TikTok nell’ultimo anno sa che questo sistema è parecchio efficace. Lo scroll a volte tende all’infinito, proprio perché sullo schermo continuano ad apparire video che rispecchiano i nostri interessi. E così è facile scoprire nuovi volti e nuovi talenti. Questo sistema ha permesso a Khaby Lame di farsi notare in fretta e di trasferire i suoi follower su Instagram, dove invece è difficile scoprire nuovi volti.

In poche settimane Lame è apparso sullo schermo di milioni di smartphone ed è diventato un influencer italiano di portata internazionale. O quasi. Khaby infatti ha 21 anni, vive in Italia da quando ne aveva 1 ma non ha ancora la cittadinanza italiana e quindi neanche il passaporto. Un particolare che hanno notato anche Jason Howowitz e Taylor Lorenz quando hanno raccontato la sua storia sulle pagine del New York Times: «But while Mr. Lame is known internationally as the Italian TikToker, he is not technically recognized as Italian in Italy».

