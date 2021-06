Germania, accoltella due passanti per le strade di Erfurt. La polizia cerca un uomo tra i 20 e i 30 anni

Due passanti sono stati accoltellati per strada da uno sconosciuto questa mattina, 28 giugno, nella zona sud-est di Erfurt, in Germania, nell’area del Muldenweg e del Färberwaidweg. Le vittime sono state soccorse e portate in ospedale, mentre l’aggressore è riuscito a fuggire. Per le forze dell’ordine ora è caccia all’uomo. La polizia, che ha diffuso l’identikit dell’aggressore, ha detto di doverlo trovare il più rapidamente possibile per evitare che agisca di nuovo. Secondo l’agenzia di stampa tedesca Rtl, si cerca un uomo di età compresa tra i 20 e i 30 anni, tedesco; indossa un maglione marrone e pantaloni della tuta scuri. Ha i capelli ricci rossicci e il viso sfregiato. I feriti hanno un’età compresa tra i 45 e i 68 anni, ma al momento non si conoscono le loro condizioni. Nelle ricerche è stato schierato un elicottero della polizia.

