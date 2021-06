Si allarga il fronte anti-Lgbtq+ in Europa: il presidente ceco Zeman definisce i transgender «disgustosi»

In un’intervista alla Cnn, il premier della Repubblica Ceca ha detto a proposito delle critiche al premier ungherese per la legge anti-Lgbtq+: «Non vedo alcuna ragione per non essere d’accordo con lui»

«Se affronti un’operazione per il cambio di sesso stai sostanzialmente commettendo un crimine autolesionista. Ogni operazione è un rischio. E queste persone transgender sono davvero intrinsecamente disgustose per me». A pronunciare queste parole è stato il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, nel corso di un’intervista rilasciata domenica 27 giugno alla CNN Prima News commentando la controversa nuova legge ungherese anti-Lgbtq+. «Posso capire i gay, le lesbiche e via dicendo. Ma sa chi non capisco per niente? Queste persone transessuali», ha detto Zeman. E non è tutto, perché riferendosi alla bufera scoppiata sull’Europa per via della legge ungherese, il presidente ceco ha difeso pubblicamente il discusso premier ungherese Viktor Orban – «Non vedo alcuna ragione per non essere d’accordo con lui» – e sostenuto che le interferenze degli affari interni di qualsiasi Paese membro dell’Unione europea costituiscono un grave errore politico. Commenti, quelli del presidente ceco, arrivati proprio ​​mentre diverse città in tutto il mondo celebravano il Gay Pride con sfilate e marce arcobaleno per rivendicare i diritti Lgbtq+. Il festival del Pride di Praga è previsto per la prima settimana di agosto.

Secondo ILGA-Europe, un gruppo di advocacy per i diritti civili, gli attivisti cechi temono fortemente che la Repubblica Ceca – dove i matrimoni omosessuali non sono consentiti dalla legge – possa seguire la strada dei vicini, e sempre meno liberali, Ungheria e Polonia. La legge ungherese che vieta la diffusione di contenuti Lgbtq+ nelle scuole – promossa dal partito di Viktor Orban, Fidesz – era stata approvata il 15 giugno con 157 voti a favore e un solo contrario, tra le proteste dell’opinione pubblica e delle organizzazioni per i diritti umani, che hanno sottolineato come il testo somigli molto alla legge russa approvata nel 2013 contro la sedicente «propaganda gay». Anche in questo caso, i materiali che promuovono la diversità sono definiti come «promozione dell’omosessualità». La legge vieta infatti tutti i materiali dei programmi educativi per bambini che si ritiene promuovano l’omosessualità, il cambiamento di genere e il concetto di sessualità che si discosta da quello assegnato a una persona alla nascita.

