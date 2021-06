Il bollettino del 29 giugno

Oggi 29 giugno sono 42 le vittime da Covid contro le 28 di ieri e le 14 del giorno prima, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale dei decessi è salito a quota 127.542. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono 679 contro i 389 di ieri. Il totale dei casi ad oggi è di 4.259.133. Gli attualmente positivi oggi sono 52.824, ieri 54.682 (-1.858). Per quanto riguarda i decessi, oggi non si segnalano nuovi decessi in Campania ma sono ben 22 le vittime – risalenti al periodo novembre 2020-maggio 2021 – finora non censite.

I dati di oggi 29 giugno 2021

La situazione negli ospedali

Nell’ultima giornata i ricoverati sono 1.676 (ieri 1.723, -47) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 270 pazienti (ieri 289, -19). Gli ingressi in rianimazione oggi sono 9, ieri 5. In isolamento domiciliare ci sono 50.878 persone (ieri 52.670) mentre i dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati di 2.493 unità (il totale è di 4.078.767).

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono stati 190.635, contro i 75.861 di ieri. Il totale dei test, dall’inizio del monitoraggio, è di 71.398.190. Il tasso di positività oggi è dello 0,4 per cento, in calo dello 0,2 rispetto a ieri.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco invece le persone che sono risultate positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: