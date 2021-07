Coronavirus, 21 decessi in un giorno (ieri 24). Stabile il tasso di positività (0,47%)

Il bollettino del 1° luglio

Nelle ultime 24 ore sono 882 i nuovi casi da Coronavirus registrati in Italia (ieri 776). Secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute il numero delle vittime è di 21, (ieri 24). Per un totale di decessi che è salito così a 127.587.

La situazione negli ospedali

Le persone positive e ricoverate in ospedale sono in totale 1.761. Di queste, 1.532 si trovano in aree non critiche (ieri 1.598). Mentre 229 sono in terapia intensiva (ieri 247). Nell’ultima giornata sono stati 7 i nuovi ingressi giornalieri in rianimazione (ieri 4).

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati analizzati 188.474 tamponi, contro i 185.016 del giorno precedente. Il tasso di positività è dello 0.5%, ieri 0.4.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

