Coronavirus, 12 decessi in 24 ore. Sale il tasso di positività (0,6%) e gli ingressi in terapia intensiva

I nuovi contagi registrati sono 808, in calo rispetto a ieri quando erano stati 932

Il bollettino del 4 luglio

Il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute oggi, 4 luglio, registra 12 decessi da Coronavirus avvenuti in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in calo rispetto ai ieri, quando le morti segnalate erano state 22. Il totale di vittime da inizio emergenza arriva a quota 127.649. A scendere sono anche i contagi. Il monitoraggio di oggi segnala 808 nuovi positivi, (ieri 932).

La situazione negli ospedali

Sul fronte della pressione ospedaliera il monitoraggio registra un aumento degli ingressi in terapia intensiva: dalle 2 persone ricoverate di ieri ai 7 ospedalizza di oggi. Per un totale di 197 ricoveri in rianimazione, (-7). Calano anche le presenze nei reparti ordinari: 1.364 nelle ultime 24 ore contro i 1.394 di ieri. La quota dei dimessi e dei guariti è di 4.091.004.

Tamponi e tasso di positività

Il dato dei nuovi positivi arriva alla luce di 141.640 nuovi tamponi effettuati. Attività in calo rispetto a quella registrata dall’ultimo bollettino, quando i test elaborati erano stati 228.127. Il totale di tamponi finora eseguiti raggiunge quota 72.340.685. Gli attualmente positivi sono 44.664 (ieri 45.576 ), con un tasso di positività che sale allo 0,6% (ieri 0,4%).

