Matteo Bassetti propone il lockdown per i non vaccinati: «Massacrato di insulti» – Il video

L’infettivologo Matteo Bassetti durante la trasmissione Stasera Italia su Rete 4 ha proposto il lockdown per i non vaccinati. Il primario di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova dopo il suo intervento in cui ha parlato della fascia di resistenza alla vaccinazione contro Covid-19: «Si parla di un 20-25% della popolazione italiano, il che vuol dire che arriveremo a ottobre probabilmente con un italiano su cinque che non verrà vaccinato. Non stiamo parlando di chi non si può vaccinare, ma di chi non vuole. È evidente che un italiano su cinque è tanto, parliamo di 12-13-14 milioni di italiani. Siccome ho sentito parlare di lockdown e nuove zone rosse, è evidente che se uno non si vaccina perché non vuole allora a casa ci resterà lui».

L’intervento di Bassetti ha scatenato una bailamme su Twitter. C’è chi ha creato una petizione per chiedere la radiazione dell’infettivologo, chi ha sostenuto che questa sia «una stronzata» e «roba da nazisti», chi lo ha minacciato di denuncia. Proprio ieri l’infettivologo aveva denunciato di aver ricevuto minacce per aver proposto il lockdown per i non vaccinati: «Mi hanno massacrato con insulti e minacce, altro che scorta! Devo averne due di macchine di scorta, adesso. Hanno bersagliato unicamente me accusandomi di istigare all’odio. Ma che istigo all’odio! Io ho semplicemente detto che oggi non parlerei di lockdown perché è prematuro e troppo allarmistico, ma ho detto una cosa logica: se dovrà esserci un lockdown o una restrizione, è evidente che riguarderà chi non è vaccinato”, aveva ribadito all’AdnKronos. E infine: «Non è che io dico cose diverse da quello che fanno gli altri – chiarisce l’infettivologo – Chi andrà a scuola in presenza nel momento in cui ci sarà circolazione di virus? Ci andrà chi è vaccinato e chi non è vaccinato farà la Dad. Mi pare talmente logico…».

Leggi anche: