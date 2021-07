Gli ospedali hanno registrato -11 ingressi in terapia intensiva e 30 ricoveri in meno rispetto alla giornata di ieri

Il bollettino del 9 luglio

Sono 25 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 13). Il totale delle vittime legate al virus sale così a 127.756. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 1.390 positivi. Il numero dei casi totali da inizio pandemia raggiunge quota 4.268.491. Gli attualmente positivi, invece, sono 41.396.

La situazione negli ospedali

I ricoverati con sintomi oggi sono 1.167. Le terapie intensive hanno registrato 11 ricoveri in meno ieri. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva rimangono a oggi 169. In particolare, sono 8 quelli che hanno fatto il loro ingresso in area critica nelle ultime 24 ore. In 40.060, invece, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge le 4.099.339 persone dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Tamponi e tasso di positività

I dati arrivano a fronte di 196.922 nuovi tamponi effettuati tra ieri e oggi: il totale dei test ammonta quindi a 73.157.509 da inizio pandemia. Il tasso di positività si attesta sullo 0,7 per cento, in lieve calo rispetto a ieri (-0,1 per cento).

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

