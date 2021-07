Focolaio di Covid a Roma dopo una serata in un locale: le immagini dei balli senza mascherine – Il video

Sembrano le immagini di una serata in discoteca qualsiasi prima del Covid e, invece, no. Sono state girate sabato 26 giugno nel corso di un evento musicale al Malaspina di Anguillara Sabazia. Tutti a ballare, senza mascherine – come si vede nel video – altro che precauzioni e distanziamento sociale. Il risultato? Trenta ragazzi positivi al tampone anti-Covid, tutti con sintomi come febbre alta e mal di testa. La metà sono di Ostia mentre l’unica attualmente asintomatica è una ragazza che aveva completato la vaccinazione.

