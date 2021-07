Alluvione in Germania soccorsi complicati dalla pioggia battente: un vigile del fuoco salvato dalla furia di un torrente – Il video

Sono salite a 81 le vittime dell’alluvione che sta flagellando la Germania, in particolare nella regione della Renania-Palatinato dove sono coinvolti oltre 15 mila tra militari e soccorritori. Finora sono almeno due i vigili del fuoco morti durante le operazioni di recupero delle centinaia di persone ancora rimaste bloccate sui tetti delle case. Operazioni che procedono in condizioni sempre più complicate, con la pioggia che insiste sulla zona già provata da giorni di maltempo. In un video diffuso dall’emittente Belga Bfmtv, un pompiere travolto dalla furia del torrente è stato salvato da un gruppo di persone riuscite a bloccarlo prima che la corrente lo portasse via. «Temo che vedremo la piena portata di questa tragedia nei prossimi giorni», ha detto da Washington la cancelliera Angela Merkel, che ha assicurato aiuti e soccorsi anche per la futura ricostruzione.

