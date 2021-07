Le foto di Mancini in fila per entrare in salumeria a Jesi. In coda come tutti, mentre parla con i clienti

La foto di Roberto Mancini che fa la fila per entrare in salumeria nella sua città natale a Jesi nelle Marche sta facendo il giro della rete. La foto del commissario tecnico della Nazionale Italiana che ha vinto Euro 2020 è stata condivisa sui social network da un tifoso. Mancini è in coda davanti alla salumeria e macelleria La Caciotta, nella cittadina in provincia di Ancona. Da qualche tempo la madre di Mancini, Marianna, è stata operata a un ginocchio e ha qualche problema di deambulazione. Il figlio la aiuta facendo la spesa per lei e il padre Aldo, che è del 1935 e nel frattempo ha subito un intervento al cuore. Nessun trattamento speciale per il ct. L’ex gemello del gol di Gianluca Vialli però non ha intenzione di far pesare il fatto di essere l’eroe sportivo del 2021 dopo la vittoria all’Europeo e rimane in fila, mentre scambia due chiacchiere con gli astanti.

