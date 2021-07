Calcio, undici positivi nello Spezia: è il primo focolaio della stagione. Il medico: «Due No Vax nella squadra»

Undici positivi e il primo focolaio della stagione calcistica 2021-2022: è quanta la situazione registrata dallo Spezia che ora si trova con un cluster da Coronavirus tra i giocatori della squadra. A spiegarne la dinamica è stato Vincenzo Salini, medico dello Spezia e membro della commissione medica Figc. «Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono No Vax: si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico», ha raccontato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. «Per fortuna, tutti i ragazzi stanno bene. Tutti i club stanno procedendo alle vaccinazioni», ha poi aggiunto. Sull’ipotesi di non convocare i giocatori che si dichiarano apertamente No Vax, Salini dice che in questo caso la decisione spetta al singolo club. «Penso che questo aspetto spinga ancora di più i calciatori a vaccinarsi». Quanto ai calciatori vaccinati risultati positivi, il motivo è dato dal fatto che «non abbiamo una copertura completa tra prima e seconda dose. Uno dei due No Vax è risultato positivo e gli altri vaccinati avevano avuto da troppo poco la prima dose per la copertura. Come Commissione Medica Figc abbiamo un protocollo più light perché prevede la vaccinazione. Si sta lavorando per portare gli spettatori negli stadi».

