A Bari folla in delirio per la serenata del neomelodico. Il sindaco: «Schiaffo a chi ha paura di un altro lockdown» – Il video

Una serenata affollata di amici e parenti come tante, se non fosse che è ancora in corso un’emergenza sanitaria per la pandemia di Coronavirus. A Bari fa discutere il video che mostra gli assembramenti seguiti all’esibizione del cantante neomelodico Andre Zeta. La clip al centro del dibattito è stata diffusa dallo stesso artista siciliano sulla sua pagina Facebook e mostra la folla che si era radunata lo scorso 17 luglio in via Principe Amedeo, nel quartiere Libertà, per assistere al concerto dal vivo. Per fermare l’esibizione è dovuta intervenire la Polizia. «Le immagini che stanno rimbalzando di un concerto non autorizzato svoltosi per strada nel quartiere Libertà sono uno schiaffo non solo a quelle regole, che poi tutti chiediamo quando queste servono a punire gli altri, ma anche al sistema sanitario e a tutte quelle persone che oggi stanno tremando al sol pensiero di una possibile risalita dei contagi che significherebbe fermare di nuovo il lavoro e le città», ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro commentando le immagini diventate virali sui social.

Video: Facebook/andreazetaofficialpage

