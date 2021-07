Inondazione in Cina, il salvataggio di una donna travolta dalla furia dell’acqua – Il video

Sono immagini incredibili quelle che stanno circolando in queste ore sui social. Provengono dalla provincia dello Henan, area della Cina Centrale, colpita da un’ondata di maltempo senza precedenti. Zhengzhou, la capitale della provincia, è tra le città maggiormente colpite dalle inondazioni. Nella metropolitana, sommersa, hanno perso la vita 12 persone intrappolate nei vagoni. I trasporti in superficie sono interrotti e diversi tratti di strada sono collassati. In una spaccatura, trascinata dalla corrente, era finita un’abitante della città. La donna, in visibile difficoltà a riemergere, è stata soccorsa da un gruppo di passanti: grazia a una fune, sono riuscita a trascinarla fuori dalla furia dell’acqua. Il video del salvataggio è diventato virale sulle piattaforme social.

