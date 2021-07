«No al Green pass», insulti a Draghi e svastiche: da Milano a Roma, manifestazioni in tutta Italia contro il certificato verde – Foto e video

Al grido di «No al Green pass» e «Libertà!» e cori contro il premier Mario Draghi, migliaia di persone stanno manifestando in diverse città d’Italia per contestare la decisione del governo sulla certificazione verde. A Milano c’è un raduno in piazza Fontana, a due passi dal duomo di Milano, che pian piano sta sfilando verso la più capiente piazza Duomo. I manifestanti sono praticamente tutti senza mascherine e non mantengono le distanze di sicurezza. In piazza Fontana quando la manifestazione di protesta ha preso il via ci sono state delle tensioni tra manifestanti no green pass e i giornalisti.

Milano

Il corteo dei no green pass di Milano ha in testa lo striscione con la scritta «Fuori i Big Pharma dallo Stato». Il corteo ha attraversato piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele, il salotto della città, per poi fermarsi in piazza Scala davanti alla sede del Comune dove i manifestanti hanno scandito insulti contro il presidente del Consiglio, Mario Draghi. In corteo si vedono stelle di David con la scritta «non vaccinati = ebrei» e dei cartelli con le svastiche che sono paragonate al green pass.

Roma

In piazza del Popolo, nel centro di Roma, partecipanti, radunati sul lato della piazza, sventolano una grande bandiera tricolore. In pochi indossano le mascherine. L’iniziativa, a cui hanno aderito anche diversi militanti di Forza Nuova, è stata lanciata sui social dal ‘Movimento nazionale no Green pass’. Anche militanti di Forza Nuova in piazza a Roma alla manifestazione contro il green pass. «Oggi ci chiamano ancora complottisti», ha detto il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino. «Siamo passati dai lockdown alle mascherine obbligatorie, ora sono arrivati a questo scempio. In questo momento non potrei essere qui, sono sotto regime di sorveglianza speciale, ma non potevo non esserci. Oggi siamo migliaia e migliaia a rischiare di più di una sorveglianza speciale. Si sta vivendo una apartheid sanitaria. Invitiamo tutti a innalzare una sola grande bandiera il tricolore della libertà», ha dichiarato. «Dalla piazza si sono sollevati cori “Libertà” e contro il premier Draghi. «È una piazza libera, senza colori», ripetono i manifestanti.

Firenze

Manifestazione anche a Firenze: centinaia di persone si sono ritrovate in piazza della Signoria. «Libertà» lo slogan scelto dai manifestanti, in molti senza mascherina, che hanno portato alcuni striscioni con su scritto ‘«Green pass? No grazie. Sul mio corpo decido io» e «Per una democrazia vera! Che non fomenti l’odio, che rispetti il dissenso». La manifestazione in piazza della Signoria rientra tra le iniziative di una mobilitazione lanciata in molte città italiane.

Torino

Sono quasi un migliaio le persone che si sono ritrovate in piazza Castello a Torino per la manifestazione in un’iniziativa non autorizzata. Dalla folla, radunata davanti al palazzo della Regione Piemonte, si sono alzati anche insulti al premier Draghi e al virologo Burioni. Tra i partecipanti ci sono attivisti e simpatizzanti di Casa Pound, Forza Nuova, Torino Tricolore e World wide rally for freedom.

Napoli

Alcune centinaia di persone hanno aderito anche a Napoli alla manifestazione contro il green pass. Anche qui, tra i manifestanti sono molti quelli che non indossano la mascherina. Il sit in si sta tenendo a piazza Dante, nel centro storico del capoluogo campano. Un lungo applauso quando dalla folla è arrivato per il premio Nobel Luc Montagnier, citato le sue posizioni critiche sulle strategie di vaccinazioni.

