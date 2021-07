Focolaio Covid a bordo della Amerigo Vespucci. Nella nave scuola trovati 20 positivi tra l’equipaggio

Venti membri dell’equipaggio della Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare italiana, sono risultati positivi al Coronavirus. Tutti gli infettati, che risultano essere asintomatici o paucisintomatici, sono stati messi in isolamento e lo resteranno per 10 giorni. La Marina ha assicurato di aver «prontamente messo in atto tutte le misure cautelative a tutela della salute del personale a bordo», composto in tutto da 360 persone. È stata prevista una sosta nel porto della Spezia, dove i positivi verranno collocati in idonee strutture a terra per il periodo di quarantena, e dove verranno effettuati controlli periodici anche su tutti gli altri membri dell’equipaggio.

L’equipaggio era «interamente vaccinato»

Tutti i 360 membri dell’equipaggio a bordo della Vespucci sono completamente vaccinati già da prima dell’inizio della campagna di massa, compresi i 20 positivi: non si sono registrati, tra di loro, casi di infezione grave o preoccupante. «La Marina Militare – si legge in una nota ufficiale – ha da tempo adottato procedure molto rigorose sulla prevenzione e sul controllo della diffusione del Covid-19, che le hanno consentito di continuare a operare senza soluzione di continuità, con la massima attenzione alla sicurezza del proprio personale nel corso di tutta l’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19».

Immagine di copertina: ANSA/LUCA ZENNARO

