Travaglio contro Draghi: «Figlio di papà che non capisce un ca**o». Ma il premier perse il padre a 15 anni – Il video

Che Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, non fosse un fan di Mario Draghi, è cosa nota. Il giornalista, da sempre schierato con Giuseppe Conte – in alcune occasioni è stato anche suggeritore dell’avvocato -, riserva continui attacchi all’attuale presidente del Consiglio. Ma nell’ultima stoccata, fatta alla festa di partito di Articolo uno, Travaglio ha fatto una brutta gaffe: ha detto che Draghi è un figlio di papà, ignorando il fatto che l’inquilino di Palazzo Chigi fosse rimasto orfano di padre all’età di 15 anni. Queste le sue esatte parole: «Hanno messo al loro posto l’esatta antitesi – dice il giornalista a proposito del cambio di guarda tra Conte e Draghi a Palazzo Chigi -. Un figlio di papà, un curriculum ambulante. Uno che, avendo fatto bene come banchiere europeo, ci hanno raccontato che è competente anche in materia di sanità, giustizia e vaccini. Invece non capisce un ca**o. Né di giustizia, né di sociale né di sanità. Capisce di finanza, ma non esiste l’onniscienza. E non ha neanche l’umiltà, a furia di leggere che è competente su tutti i rami dello scibile umano».

