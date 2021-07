Frane e case allagate: il maltempo travolge il Comasco. L’appello della polizia: «Non uscite di casa» – Il video

Como e diverse zone attorno alla città sono state travolte da una violenta ondata di maltempo. L’hub vaccinale di Villa Erba è stato chiuso, la provinciale Lariana che collega la città alle valli che si affacciano al lago è stata bloccata dopo una frana ed è stata interrotta la circolazione anche sulla statale Regina. Le piogge intense stanno devastando il territorio da due giorni. Al momento non si contano vittime. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre dalla sua casa una donna anziana e cardiopatica mentre a Lazzeno un camion è stato travolto da una frana. Il conducente è ancora sotto choc ma è illeso. La polizia, dal momento che sono previsti nuovi temporali nelle prossime ore, ha rinnovato l’invito di non uscire di casa se non strettamente necessario e di non avventurarsi nei luoghi a rischio, dove si sono verificati smottamenti e allagamenti. In tutta la zona si registrano danni alle case, frane e allagamenti.

