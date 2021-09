Nubifragio a Forlì, i vigili del fuoco salvano due automobilisti bloccati nel sottopassaggio – Il video

Un violento nubifragio si è abbattuto a Forlì nella mattinata di oggi, giovedì 30 settembre. Le forti piogge hanno causato allagamenti e numerosi disagi alla circolazione nell’intera città, in particolare nell’area Est. Ed è proprio in questa zona che due automobilisti sono stati tratti in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. I due erano rimasti intrappolati nelle loro auto in un sottopassaggio in via Niccolò Copernico a causa dell’improvviso innalzamento del livello dell’acqua.

Immagine di copertina: Vigili del fuoco

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

