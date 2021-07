Germania, esplosione in un impianto chimico della Bayer. Allarme della protezione civile: «Alto pericolo» – Il video

Nella zona di Leverkusen. Ci sarebbero diversi feriti. La popolazione è stata invitata a restare in casa e chiudere le finestre

Una forte esplosione, poco prima delle 10, ha coinvolto questa mattina un impianto della Bayer a Leverkusen, nel land tedesco del Nordreno Vestfalia. Dallo stabilimento chimico si è alzata un’imponente colonna di fumo visibile da diversi chilometri. Sarebbe interessato un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Buerrig, riferisce l’emittente Rtl. Secondo la polizia di Colonia, l’esplosione ha provocato diversi feriti. Un tratto dell’autostrada A1 è stata chiusa al traffico. Le cause per il momento sono ignote ma agli abitanti è stato chiesto di tenere chiuse porte e finestre e rimanere nelle proprie abitazioni. La protezione civile ha classificato l’evento come «altamente pericoloso».

