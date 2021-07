Green pass, i deputati di Fratelli d’Italia occupano la Camera per protesta – Il video

Seduta sospesa. È stata questa la decisione del presidente di turno della Camera dei Deputati Fabio Rampelli dopo che i deputati eletti nelle liste di Fratelli d’Italia sono scesi dalle loro poltrone per protestare in mezzo all’aula. In mano tanti cartelli, con una sola scritta: «No Green pass». La scelta di protestare è arrivata dopo che è stata respinta la richiesta del partito guidato dal Giorgia Meloni di votare a scrutinio segreto la questione pregiudiziale di costituzionalità al decreto legge sulle nuove misure per arginare l’epidemia di Coronavirus. Solo ieri sera, ai microfoni del Tg 1, il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida aveva definito il Green pass un «provvedimento ideologico».

