Malore sul palco per Gaetano Curreri, il cantante degli Stadio ricoverato in terapia intensiva

L’artista era tornato sul palco per il bis, quando si è accasciato per un malore improvviso

È ricoverato in terapia incentiva il cantante Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, dopo che ieri sera 30 luglio si è accasciato sul palco a San Benedetto del Tronto durante un concerto. Curreri, 69 anni, era tornato sul palco per il bis in cui avrebbe cantato Piazza grande di Lucio Dalla. Ma all’improvviso ha avuto difficoltà a proseguire nell’esibizione, fino a cadere. I musicisti sul palco lo hanno subito soccorso, si sono fatti avanti anche alcuni medici presenti tra il pubblico. Curreri è stato quindi portato in ambulanza all’ospedale Mazzone di Ascoli. Dalla pagina Facebook ufficiale, gli Stadio hanno confermato che il cantante si trova in terapia intensiva, ma in condizioni stabili.

Leggi anche: