Niente da fare per Filippo Tortu, l’azzurro è fuori dalla finale dei 100 metri

Il velocista milanese non riesce a centrare la finale della gara regina dei Giochi pur abbassando il proprio personale

Filippo Tortu non ce l’ha fatta. L’ex primatista italiano nei 100 metri piani non riesce a conquistare un posto nella finale della distanza regina ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo una partenza migliore rispetto a ieri, Tortu si piazza in ultima posizione con 9″98, abbassando il proprio personale di un centesimo.

Leggi anche: