Il caso a Tokyo dell’atleta Timanovskaja: vogliono rimpatriarla a forza dopo aver criticato il regime bielorusso. “Salvata” dal Cio

Stava per essere imbarcata a forza dai funzionari del Comitato olimpico bielorusso alla vigilia dei 200 metri femminili ai Giochi di Tokyo 2020. È quanto accaduto venerdì scorso a Kristina Timanovskaja. La sprinter 24enne è stata prelevata dai membri del Comitato della Bielorussia su ordine delle autorità di Minsk per le critiche rivolte allo staff tecnico in un video dove affermava di essere stata inserita nel quartetto in gara nella 4×4000 con poco preavviso e pur non essendo propriamente la sua disciplina. «Come al solito, la nostra meravigliosa leadership decide per noi. Queste sono le Olimpiadi, non uno scherzo», aveva detto l’atleta nella clip pubblicata sui social.

Le reazioni di Minsk e l’intervento di Tokyo e del Cio

Il governo bielorusso e gli aeroplani, un rapporto tra potere e mezzo che continua a segnare le violazioni dei diritti dei cittadini del Paese dell’Est Europa. Proprio a metà strada tra l’aeroporto lo scorso . Il governo ha sofferto le parole di Timanovskaja, che rilasciando certe affermazioni si è schierata contro il presidente Aljaksandr Lukashenko, aspramente criticato per la riduzione dei diritti seguita alle contestate elezioni presidenziali del 9 agosto scorso. La presa di posizione della podista è stata definita dalla stampa bielorussa come una «disgrazia per il Paese», frutto di uno scarso «spirito di squadra». Poche ore dopo il prelievo e l’arrivo in aeroporto per il ritorno in patria, sgominato soltanto grazie all’intervento diretto del ministero degli Esteri giapponese e del Cio, che hanno bloccato l’imbarco dell’atleta. I vertici olimpici hanno chiesto «chiarimenti».

Timanovskaja è stata quindi salvata dagli agenti della polizia giapponese, che hanno lasciato il suo posto vuoto sul volo Turkish Airlines 199 Tokyo-Instabul. Che ora è «al sicuro», come comunicato dalla giovane con un video circolato sul canale Telegram della Sport Solidaiery Fondation, ong che supporta gli sportivi braccati per motivi politici. Sempre dalla stessa piattaforma di messaggistica istantanea, Timanovskaja aveva pubblicato una clip dove denunciava dal vivo il trattamento che stava subendo. «Stanno cercando di portarmi via senza il mio permesso: chiedo di intervenire», aveva dichiarato nel contenuto. ha fatto sapere lei in un video pubblicato sul canale Telegram poi ripreso dai media internazionali. All’agenzia Reuters, l’atleta aveva spiegato a poche ore dall’accaduto di essere stata allontanata dalla squadra per «aver denunciato l’incompetenza dei nostri allenatori».

Ora l’atleta sotto tutela Onu

La possibilità di una richiesta di asilo per Tsimanouskaya al momento non è stata confermata al momento. Alle mobilitazioni delle autorità giapponese e del Cio, c’è stato anche il supporto dell’Onu, che adesso si sta occupando della ragazza in attesa di sviluppi per garantire un eventuale avvio della pratica per toglierla dai problemi che avrebbe al rimpatrio. L’Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati continua a occuparsi della vicenda, collaborando insieme alle autorità giapponese, come confermato anche dalle fonti ufficiali del governo di Yoshihide Suga. La situazione rimane delicata dal punto di vista diplomatico e degli scenari futuri per la sicurezza dell’atleta in caso di ritorno. Tsimanouskaya ha detto in un’intervista al sito By Tribuna di avere «paura» di finire in prigione nel suo Paese, come già accaduto a diversi sportivi bielorussi.

Leggi anche: