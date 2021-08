L’incubo incendi minaccia anche Atene, allarme via sms per i turisti in Grecia: «Restate in casa con le finestre chiuse» – Il video

Un grande incendio alle porte di Atene sta costringendo migliaia di cittadini ad abbandonare le proprie case. Le fiamme avanzano e minacciano le abitazioni di alcune zone della capitale. Da ieri, 3 agosto, sono attivi i servizi di soccorso, mentre i vigili del fuoco sono impegnati nella battaglia per domare i roghi e nelle prime ore del mattino alle forze sul campo si sono aggiunti – riportano i media greci – cinque velivoli antincendio e nove elicotteri. Tanti anche i volontari sul campo mentre il fuoco minaccia il parco naturale di Tatoi, dove la ex famiglia reale greca aveva la sua residenza estiva. Ai turisti è stato inviato un messaggio dalla Protezione civile che invita a rimanere in casa, chiudendo porte e finestre per evitare l’intossicazione da fumo. Nel frattempo, questa mattina Cipro ha inviato in Grecia 20 vigili del fuoco, due camion dei pompieri e una squadra di protezione civile completamente attrezzata di 20 persone in aiuto al Paese per gli incendi divampati ieri a nord di Atene.

L’sms di allarme della Protezione civile greca per turisti e residenti con l’invito a non lasciare le abitazioni

