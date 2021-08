«Non uscirò vivo di qui»: un uomo minaccia di far esplodere una granata nella sede del governo ucraino – Il video

Un video mostra un uomo all’ingresso dell’edificio mentre tiene in mano un oggetto che minaccia di far esplodere. Secondo i media ucraini sarebbe un ex volontario dell’esercito

Un uomo, non identificato, ha minacciato di far esplodere una granata all’interno dell’edificio sede del governo ucraino, a Kiev. Un video mostra un uomo all’ingresso dell’edificio mentre tiene in mano un oggetto che minaccia di far esplodere e dice: «Non uscirò vivo da qui». Secondo quanto riportano i media ucraini l’uomo è un ex veterano dell’esercito disabile che faceva il cecchino e aveva combattuto nel Donbass. Le unità di polizia si starebbero preparando a fare irruzione nell’edificio.

Aggiornamento: la polizia ucraina ha annunciato di aver arrestato l’uomo che minacciava di far esplodere una granata nella sede del governo. Secondo i media l’uomo non ha avanzato richieste nei confronti delle forze dell’ordine. Ora rischia 15 anni di carcere.

Video da: Rt su Twitter

