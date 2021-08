Tokyo 2020, ginnastica ritmica: Italia in finale nella prova a squadre. Nel ciclismo torna in pista Elia Viviani

Penultima giornata di gare a Tokyo. Domani calerà il sipario sui 32esimi Giochi olimpici. Dopo gli storici ori di ieri conquistati dalla spedizione azzurra, con i primi posti di Palmisano nella marcia 20km femminile, nel karate, e nella staffetta 4×100, l’Italia è salita all’ottavo posto nel medagliere. Un bilancio complessivo di 38 medaglie che è record assoluto per i colori azzurri a una Olimpiade. Ma oggi sono ancora tante le medaglie in palio con l’Italia che tornerà in pista nell’atletica con la finale della staffetta 4×400 alle ore 14.50. Nella mattinata italiana ci sarà invece Milena Baldassarri, dalle 8.20, a provare ad portare a casa un podio nella finale all around della ginnastica ritmica. Nel ciclismo rivedremo invece in gara gli azzurri dell’omnium. Elia Viviani, già bronzo nella prova individuale, e Simone Consonni, oro nella prova a squadre, torneranno in pista alle ore 9.55.

Ritmica, le Farfalle volano in finale

Con il punteggio di 87.150, la nazionale azzurra di ginnastica ritmica ha ottenuto il terzo posto nella prova eliminatoria dietro a Bulgaria e Russia ottenendo così un accesso alla finale dell’all around a squadre. Appuntamento per domani alle ore 8.20 italiane.

