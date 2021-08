Il piano del governo Draghi per vaccinare i giovani e convincere i No vax

Un piano per completare la vaccinazione dei più giovani e per convincere i 4 milioni e mezzo di over 50 che non si sono ancora immunizzati. Il governo Draghi ha intenzione di lanciare l’ultimo scatto per arrivare all’80% di vaccinati, soglia entro cui dovrebbe scattare l’immunità di gregge da Covid-19. La struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ha concepito un nuovo piano per coinvolgere la fascia tra i 12 e i 19 anni e quella tra i 20 e i 29, ovvero più o meno la platea degli universitari. Come? Attraverso gli hub senza prenotazione. Mentre per i 50enni che finora non hanno risposto alle chiamate per l’immunizzazione si proverà la strada dei medici di base.

Il piano del governo Draghi per i vaccini ai giovani

Il primo problema sono però gli anziani. Per i quali l’opera di convincimento prosegue, ma lenta. Tra gli 80 e i 90 anni, racconta il Corriere della Sera, erano «scoperti», alla data del 2 luglio, 345 mila anziani. Ora i non vaccinati sono 298 mila. Ne sono stati convinti 47 mila in 36 giorni. Poco più di mille ogni 24 ore in tutto il Paese. Non così tanti considerato che il tasso di letalità Covid per questa decade è attorno all’8%. Tra i 70 e i 79 anni, spiega sempre il quotidiano, un mese fa non si erano vaccinati in 781 mila circa. Ora ne mancano 657 mila. E quindi 124 mila sono stati raggiunti, con un tasso di letalità qui attorno al 3%. Tra i 60 e i 69 anni un mese fa ne mancavano 1,45 milioni. Ora siamo a 1,21 milioni. Quindi 246mila sessantenni sono stati vaccinati. Tra i 50 e i 59 anni i non vaccinati sono invece 2,25 milioni. Ancora troppi.

Per loro, spiega oggi il Messaggero, si immagina una campagna in tre fasi. Oltre al vaccino in farmacia, già presente in 17 regioni. La prima è quella delle unità mobili per la vaccinazione che battono il territorio a caccia di chi vorrebbe vaccinarsi ma ha problemi a muoversi da casa. La seconda è il coinvolgimento dei medici di famiglia. La terza sono gli hub itineranti a cui si potrà accedere senza prenotazione. Ma sarà difficile far crescere la percentuale di molto in poco tempo. Perché questi quattro milioni e mezzo hanno avuto molte occasioni per accedere alla vaccinazione da quando la campagna di massa è partita. Ma non le hanno sfruttate. Perché evidentemente sono No vax: c’è una ostilità di fondo alla vaccinazione che difficilmente verrà meno grazie agli hub o ai medici di famiglia. Per questo si ritiene complicato ottenere risultati nel breve termine per loro. Ma la struttura non vuole considerarli del tutto perduti.

I No vax da intercettare e vaccinare: il piano del governo

Poi ci sono i giovani. «In quella fascia stiamo già andando bene, visto che, da un recente rilevamento effettuato dal Financial Times, è emerso che l’Italia è terza nel mondo per vaccinazioni ai giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Anche in questo periodo, maggiormente dedicato alle vacanze, la propensione alla vaccinazione tra i giovani è rimasta alta. È proprio nella classe tra i 12 e i 29 anni che stiamo registrando il maggior numero di prime somministrazioni», ha detto il generale Figliuolo. Ieri alle 19, fa sapere ancora il Corriere, in un solo giorno oltre 64mila ragazzi tra i 12 e i 19 anni hanno ricevuto la prima dose. Secondo il quotidiano attualmente è questa la fascia che sta trainando la campagna vaccinale dopo la flessione di luglio. E questo anche grazie al Green Pass obbligatorio dal 6 agosto per molte attività sociali.

Ci sono comunque 2,7 milioni di ragazzi ancora scoperti mentre quasi un milione ha ricevuto le due dose e 841mila sono in attesa del richiamo. Poi c’è la fascia tra i 20 e i 29 anni. Si tratta di persone che frequentano l’università e infatti è arrivato per loro l’obbligo per seguire le lezioni. In due milioni non hanno ricevuto la prima dose mentre 2,7 milioni hanno completato il ciclo e 1,3 attendono il richiamo. Per l’intera fascia tra i 12 e i 29 anni la struttura commissariale intende creare una “corsia preferenziale”. E coinvolgere pediatri, medici di base e farmacisti. Oltre a sfornare campagne di comunicazioni mirate. Una delle Regioni che si sta muovendo è il Lazio, che ha creato gli Open Evening per i giovani dai 16 ai 30 anni. Mentre la Toscana ha lanciato la campagna “Vaccini in spiaggia” nell’ambito dell’iniziativa “GiovaniSiVaccinano”. La deadline è il 30 settembre. Basterà?

Leggi anche: