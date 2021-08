«Tornerai alla tua vita, come ho fatto io»: il messaggio di Eriksen per una bimba inglese che deve operarsi al cuore – Il video

«Ciao Evie, sono Christian. Grazie per la bella lettera. Spero che tu ti senta a tuo agio e sicura di iniziare il tuo intervento chirurgico. L’ospedale non è mai divertente, lo so, ma sono sicuro che i dottori sanno cosa stanno facendo e ti aiuteranno». A parlare in video è il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen mentre si rivolge a una bimba inglese di nove anni, Evie, che si sta preparando per un’operazione per l’impianto di un pacemaker al cuore. Eriksen, colpito da un arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia a Euro 2020, le ha mandato via social un messaggio di incoraggiamento dopo una lettera della piccola. «Tornerai alla tua vita normale molto presto. Come ho fatto io. Voglio augurarti il meglio», è il messaggio del campione.

Leggi anche: