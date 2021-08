Green pass, a Parigi i primi controlli della polizia nei bar e ristoranti – Il video

Primo giorno di controlli in Francia per il Pass sanitario, la certificazione francese equivalente al Green pass italiano. Da ieri, lunedì 9 agosto, è scattata l’obbligatorietà per frequentare bar e ristoranti in ottica anti Coronavirus, e le forze dell’ordine sono già all’opera per effettuare i controlli. In un video diffuso sui social si vedono alcuni agenti della polizia chiedere ai clienti seduti ai tavoli degli esercizi di mostrargli il pass. Immagini emblematiche nei giorni in cui anche in Italia si discute su chi (e come) dovrà effettuare le verifiche tra la popolazione. Dalla prossima settimana in Francia entreranno in vigore anche le sanzioni: 135 euro di multa per chi avrà infranto la regola una volta, ma salirà fino a 9 mila euro in caso di recidiva.

Video copertina: @PaoneAntony su Twitter

