La Tunisia assediata dalle fiamme: gli incendi distruggono oltre 450 ettari di foresta in meno di due giorni – Le immagini

Gli incendi non risparmiano neanche la Tunisia. Nelle ultime 36 ore sono divampati oltre 150 incendi che hanno distrutto oltre 450 ettari di foreste. II portavoce della Protezione civile di Tunisi, Moez Triaa, ha precisato che, malgrado il reiterarsi dei roghi sin dal mese di giugno, nel Paese non si sono registrate vittime. Nove famiglie sono state soccorse e sono state evacuate dalle loro abitazioni. Gli incendi sono per lo più concentrati nella zona settentrionale del Paese, tra Biserta e Jendouba e nella regione di Touiref e, fonti tunisine hanno reso noto che si stanno compiendo tutti gli sforzi necessari per contenere gli incendi, coinvolgendo l’esercito, la Protezione civile e le Forestali. Da giugno, secondo quanto riportato dall’agenzia Tap, sono divampati oltre 165 incendi, che hanno distrutto 4.810 ettari di foreste nel Paese. Un dato allarmante e impressionante, se confrontato allo stesso periodo dell’anno precedente, quando gli ettari di vegetazione divorati dalle fiamme erano stati la metà: 2.144.

Foto in copertina: TAP

