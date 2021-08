Regno Unito, sparatoria a Plymouth: due le persone coinvolte. Ancora incerta la dinamica

A Plymouth, città dell’Inghilterra, sarebbero in corso le operazioni di soccorso a causa di un grave incidente. Si tratterebbe di una sparatoria, secondo il Daily Mail, che avrebbe coinvolto due persone. Non ci sarebbe alcuna correlazione con un atto di terrorismo e il sospetto che avrebbe sparato non sarebbe in fuga. La notizia, riportata dal Guardian, è partita dal servizio di ambulanza del South Western, che si è recato sul posto. Ha dichiarato di essere stato contattato poco dopo le 18:00 per andare in direzione di Keyham, zona di Plymouth. Agli abitanti della zona, alcuni dei quali – secondo la Bbc – hanno raccontato di aver sentito degli spari, è stato chiesto di rimanere in casa e seguire le indicazioni delle autorità.

«Abbiamo risposto all’incidente con un numero significativo di risorse, tra cui squadre di risposta in aree pericolose (HART), più ambulanze, aeroambulanze, più medici e paramedici senior», hanno detto. «Forniremo un aggiornamento qui a tempo debito». Intanto sono state allertate anche le squadre di polizia del Devon e della Cornovaglia. Il deputato laburista locale Luke Pollard ha twittato: «Notizie davvero preoccupanti provenienti da Keyham. Per favore, tutti possono stare al sicuro, rimanere in casa e seguire i consigli della polizia». Il deputato Tory Plymouth Johnny Mercer ha dichiarato su Twitter: «Sono a conoscenza di un grave e tragico incidente che si sta verificando a Plymouth. Si prega di obbedire a tutte le istruzioni della polizia e di non pubblicare voci o speculazioni sui social media. Pubblicherò le notizie quando le avrò».

