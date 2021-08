Monitoraggio Iss, Rezza: «In vacanza serve prudenza. Correte a vaccinarvi» – Il video

Il quadro epidemiologico in Italia è caratterizzato da «una ampia circolazione di varianti altamente trasmissibili, come la variante Delta», dice il prof. Gianni Rezza nel commento ai dati settimanali del monitoraggio Iss sull’andamento della pandemia di Coronavirus. Rezza invita alla prudenza proprio ora che il periodo estivo: «comporta tante aggregazioni». Per questo spiega: «è bene mantenere dei comportamenti prudenti e correre a vaccinarsi».

Video: ministero della Salute

Leggi anche: