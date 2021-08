Il freno di Regioni e Comuni sul Ferragosto: dove scatta il Green pass e mascherina anche all’aperto

Era prevedibile, e così sarà, che Ferragosto in era Covid potrà essere festeggiato ma tenendo presenti restrizioni, divieti e verifiche che le varie Regioni stanno studiando in queste ore come misura di contenimento per la pandemia. A pagare il prezzo più caro saranno quei territori che stanno rischiando la zona gialla. Spiagge chiuse la notte tra il 14 e il 15, niente falò e fuochi d’artificio, così come niente sagre sono i punti principali delle ordinanze. Alle forze dell’ordine il compito di pattugliare i luoghi dove sono previsti maggiori assembramenti e di verificare autenticità e possesso del Green pass. Obbligo di mascherina e distanziamento sempre presente.

Le ordinanze sulle restrizioni a Ferragosto

Si comincia dalla Sicilia, che registra circa mille contagi al giorno, e dove il governatore Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza che dispone l’obbligo di mascherina all’aperto in tutte le situazioni di affollamento. Alle Eolie, arcipelago fino a qualche mese fa definito Covid free e ora teatro di focolai, il sindaco di Lipari ha vietato per la sola isola di Panarea l’approdo delle barche che trasportano turisti e ha istituito l’obbligo di Green Pass per le serate anche all’aperto. A Palermo e Catania, entrambe ancora zona bianca, spiagge chiuse per tutta la notte tra il 14 e il 15 per evitare falò e accampamenti. Divieto di stazionamento oggi e domani, per tutta la giornata, nel Parco della Favorita e nella riserva di Monte Pellegrino. A Roma saranno dispiegati mille gli agenti in giro per la città. Saranno inoltre limitate le funzioni religiose, come le processioni. A Norcia, ad esempio, non si terrà, per il secondo anno consecutivo, la tradizionale processione con la Santissima Icone dalla basilica di S. Gregorio a quella cattedrale.

