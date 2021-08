Niente burqa, accesso all’istruzione, ruoli nel governo: le aperture alle donne annunciate dai talebani che non cancellano i timori

I talebani hanno già promesso un’amnistia, invitando le donne a entrare al governo, «ma secondo le regole della Sharia», ovvero della legge islamica. A spiegarlo è un membro della commissione Cultura degli insorti, Enamullah Samangani, citato dalla Associated Press. Un’affermazione che sembra voler indicare – per ora solo sulla carta – una svolta moderata dei talebani, un tempo autori di lapidazioni di donne, mutilazioni ed esecuzioni in piazza, e che per questo viene accolta con scetticismo da molti afghani e osservatori internazionali.

«L’Emirato islamico non vuole che le donne siano vittime – ha affermato Samangani -. Dovrebbero far parte del governo, secondo i dettami della Sharia», ma non ha chiarito cosa ciò significhi. «Tutte le parti dovrebbero unirsi» al futuro governo, ha aggiunto. Ha poi evocato un’amnistia, ma anche in questo caso senza chiarire chi ne beneficerebbe. Nel frattempo alcune fonti a Kabul, citate da Ansa, dicono che i combattenti hanno già stilato liste di civili che hanno cooperato con le forze straniere e per questo risultano essere ricercati.

«Niente burqa per le donne, sì all’istruzione»

Stando a quanto ha riferito uno dei portavoce dei talebani, Suhail Shaheen, a Sky News, sotto il loro dominio le donne afghane potranno accedere all’istruzione, università compresa, «migliaia di scuole continuano a funzionare», ha spiegato. Lo stesso portavoce ha anche evidenziato che le donne dovranno indossare l’hijab ma non il burqa. Tutte affermazioni che vanno nella direzione di una svolta moderata degli “studenti islamici” che stanno invitando anche i funzionari statali a rientrare al lavoro. Intanto però i fatti di queste ore ci dimostrano il contrario. La corrispondente Cnn da Kabul, per esempio, ha mostrato in diretta un negozio per le strade della capitale che è in forte espansione per via dell’aumento delle vendite dei burqa. Le donne afghane non nascondo di temere per la loro incolumità. Piccoli segnali che fanno dubitare che l’annunciata svolta moderata dei talebani trovi davvero spazio e da subito.

In altre aree di Kabul, ci sono donne che protestano contro i talebani. Sollevando dei cartelli in pubblico, chiedono che vengano loro riconosciuti i diritti politici e sociali.

Leggi anche: