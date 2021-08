Scuola, il personale non ancora vaccinato è il 12,8%

Il dato del personale scolastico non vaccinato è arrivato. Secondo quanto dichiarato nel report settimanale appena pubblicato – lavorato dalla Struttura commissariale – sono in tutto 186.571 i dipendenti che non hanno ricevuto il vaccino, pari al 12,82 % del totale. A oggi, 20 agosto, su un totale di 1.455.308 persone che lavorano nel mondo della scuola, sono 1.190.932 quelle che invece hanno completato il ciclo. Si tratta di una percentuale pari all’ 81,83%. Il report di questa settimana è stato aggiornato con i numeri richiesti dal commissario all’emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo. Le Regioni però stanno continuando a inviare i dati e il numero, quindi, potrebbe variare man mano che le amministrazioni andranno avanti con l’elaborazione. La questione del personale no vax ha fatto discutere in vista dell’obbligo del Green pass per le lezioni in presenza. Il Ministero dell’Istruzione ha però chiarito che non saranno messi a disposizione tamponi gratuiti per chi ha rifiutato il vaccino: i test gratis saranno garantiti solo al personale cosiddetto fragile.

La situazione tra i ragazzi

Nella fascia di età 16-19, risulta aver ricevuto almeno una dose di vaccino il 60,52 per cento dei ragazzi in Italia. Se si aggiunge a questi numeri il vaccino monodose di Johnson&Johnson, il dato arriva al 63,58 per cento. La percentuale di chi ha completato il ciclo vaccinale è invece del 40,50 per cento, mentre il 36,42 per cento non è ancora vaccinato con alcuna dose. ù

