Coronavirus, in un giorno 44 decessi e 4.168 nuovi casi. Il tasso di positività è al 4,1% (+0,7% da ieri)

Il bollettino del 23 agosto

Nell’ultima giornata sono stati registrati 4.168 nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 5.293 di ieri. Il totale dei contagiati, dall’inizio della pandemia, sale così a 4.488.779, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. I morti, invece, oggi sono 44 contro i 23 di ieri e i 45 del giorno prima. Il totale delle vittime è di 128.795. Le persone attualmente positive sono 135.555 (ieri 134.938).

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 3.928 (ieri 3.767) mentre in terapia intensiva si trovano 485 pazienti (ieri 472, +13). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 45, ieri 33. In isolamento domiciliare ci sono 131.142 persone (ieri 130.699) mentre i dimessi e i guariti, in appena 24 ore, scendono a 3.505 unità (ieri erano 4.382).

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati effettuati 101.341 tamponi contro i 255.218 di ieri. Il totale dei test eseguiti finora sale a 82.104.705. Il tasso di positività oggi 23 agosto aumento dello 0,7 per cento rispetto a ieri (3,4) attestandosi al 4,1 per cento. Il totale delle dosi di vaccino somministrate oggi è di 75.306.022.

