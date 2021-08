Afghanistan, il collegamento eroico di una giornalista: tutti scappano dagli spari, lei continua il suo live – Il video

La corrispondente stava raccontando al pubblico l’attuale situazione all’aeroporto di Kabul, quando una raffica di colpi d’arma dal fuoco alle spalle ha cominciato a far fuggire tutti. Tranne lei

La donna si chiama Sumaira Khan. Viene dal Pakistan ed è una giornalista professionista: da tempo lavora come corrispondente dal’Afghanistan per diverse testate televisive, tra cui Al Jazeera e Bbc Arabic. Durante il suo ultimo collegamento, una raffica di colpi d’arma da fuoco è stata esplosa alle sue spalle. Stava raccontando l’attuale situazione all’aeroporto di Kabul, unica via d’uscita dal Paese. Nonostante gli spari, la giornalista ha continuato a svolgere il suo lavoro, imperturbabile, mentre tutti i civili raccoltisi vicino a lei sono fuggiti.

Leggi anche: