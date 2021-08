Addio a Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones: aveva 80 anni

All’inizio di agosto il leggendario ‘drummer’ aveva dovuto rinunciare alle 13 date del tour negli Stati Uniti per problemi di salute

All’età di 80 anni se ne è andato Charlie Watts, il leggendario batterista dei Rolling Stones. L’annuncio è stato dato in una nota dalla band su Twitter: «È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Charlie Watts», si legge. «Si è spento pacificamente in un ospedale di Londra all’inizio della giornata, circondato dalla sua famiglia». Watts, divo riluttante e imperturbabile se paragonato alle personalità focose di Mick Jagger o di Keith Richards, aveva dovuto annunciare la rinuncia all’ultimo tour degli Stones nei giorni scorsi a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Il decesso è avvenuto infatti dopo un’operazione al cuore di emergenza.

Proprio ai primi di agosto il leggendario ‘drummer’ aveva dovuto rinunciare alle 13 date del tour negli Stati Uniti per problemi di salute ed era stato sostituito da a Steve Jordan, da anni stretto collaboratore di Keith Richards. «Per una volta sono andato fuori tempo», aveva spiegato lui dopo aver annunciato il ritiro consigliato dai medici che gli avevano imposto assoluto riposo dopo un intervento cardiaco. E aveva aggiunto: «Sto lavorando duramente per tornare completamente in forma, ma oggi su consiglio degli esperti ho accettato il fatto che questo richiederà un po’ di tempo».

Charlie Watts, Ronnie Wood e Mick Jagger a Londra nell’aprile 2016. EPA/IAN WEST / PA WIRE UK AND IRELAND OUT

Leggi anche: