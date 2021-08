Sorteggi Champions League 2021/2022: c’è il Real per l’Inter, Juve coi campioni in carica del Chelsea. Tutti i gironi

All’inizio della Champions League 2021/2022 adesso manca solo il fischio d’inizio. Dai sorteggi di Istanbul, città dove si terrà la finale dell’edizione 2021/2022, emergono sfide ad alto tasso tecnico e gironi piuttosto complessi per Milan e Atalanta. Il grande calcio della “Coppa dalle grandi orecchie” vede il ritorno nella competizione dei rossoneri: per i ragazzi di Pioli ci saranno i campioni della Liga spagnola dell’Atletico Madrid e il Liverpool di Jurgen Klopp, oltre al Porto. Per la Dea, invece, partite contro i campioni in carica di Europa League del Villareal, gli altri finalisti del match vinto dagli iberici, il Manchester United, e gli svizzeri dello Young Boys. I Campioni d’Italia dell’Inter affronteranno il Real Madrid, oltre allo Shakhtar di De Zerbi e ai moldavi dello Sheriff. La Juventus, invece, sfiderà i campioni d’Europa del Chelsea, i russi dello Zenit e gli scandinavi del Malmo. Di seguito tutti i raggruppamenti:

Girone A

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇫🇷 Paris Saint German

🇦🇹 Red Bull Leipzig

🇧🇪 Club Brugge

Girone B

🇪🇸 Atletico Madrid

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇵🇹 Porto

🇮🇹 Milan

Girone C

🇵🇹 Sporting Lisbona

🇩🇪 Borussia Dortmund

🇳🇱 Ajax

🇹🇷 Besiktas

Gruppo D

🇮🇹 Inter

🇪🇸 Real Madrid

🇺🇦 Shakhtar Donetsk

🇲🇩 Sheriff

Gruppo E

🇩🇪 Bayern Munich

🇪🇸 Barcellona

🇵🇹 Benfica

🇺🇦 Dinamo Kiev

Gruppo F

🇪🇸 Villarreal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🇮🇹 Atalanta

🇨🇭Young Boys

Gruppo G

🇫🇷 Lille

🇪🇸 Siviglia

🇩🇪 Red Bull Salzburg

🇩🇪 Wolfsburg

Gruppo H

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇮🇹 Juventus

🇷🇺 Zenit

🇸🇪 Malmoe

